В Томске мэрия не согласовала пикет в поддержку Путина

Мэрия Томска не разрешила инициативной группе жителей "антикоррупционный пикет в поддержку Владимира Путина". Отказ согласовать акцию объяснили занятостью всех городских площадок. На них якобы пройдут другие мероприятия.

Гражданский активист Галина Шергина сообщила интернет-изданию Сибирь.Реалии, что на пикете пенсионеры были намерены заявить о своих проблемах и обратить внимание на коррупцию местной власти.

Она заявила, что своим пикетом они также хотели подержать президента в борьбе с коррупцией в стране. По словам Шергиной, в администрации города их публичные мероприятия не согласовывают на протяжении полугода. В качестве причин чиновники указывали карантин по гриппу, реконструкцию площади и ссылались на отсутствие мест для акции.



Решение мэрии инициативная группа намерена оспорить. Сегодня пикетчики, несмотря на запрет, хотят придти на площадь, где им не разрешили провести мероприятие, и посмотреть, будет ли она занята в обозначенное ими время.

В июне участниц этой инициативной группы задержала полиция после записи видеообращения к Владимиру Путину. За якобы несанкционированный пикет их оштрафовали. В своем послании пенсионерки просили президента помочь им в борьбе с коррупцией в правоохранительных органах.



В октябре гражданские активисты во главе с Галиной Шергиной остановили кортеж Бастрыкина в Москве, чтобы попасть к нему на прием и пожаловаться на бездействие местных чиновников.



Оппозиционные партии и движения в Томске на протяжении нескольких месяцев не могут согласовать с чиновниками проведение протестных акций в городе. В мэрии заявляют, что все площадки в городе заняты другими мероприятиями.