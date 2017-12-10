Запах родины и ароматы перемен

Обонятельный ландшафт, народный дух и возрастные предпочтения исследуем с культурологом Екатериной Жирицкой, арт-директором парфюмерии "Брокар" Любовью Берлянской, главным редактором парфюмерной энциклопедии "Аромо" Евгенией Чудаковой и специалистом в области душистых веществ Матвеем Юдовым.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 10 декабря, в пять часов вечера.