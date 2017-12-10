Когда летят щепки

Журнал Time по традиции изображает на обложке одного из декабрьских номеров так называемого "человека года" – по-английски "человек" и "мужчина" обозначаются одним и тем же словом, и поэтому термин, в ногу со временем, теперь заменен на безличное "персона". А вместо диктаторов и массовых убийц теперь на обложку попадают примеры группового героизма, какими они видятся редакции. В нынешнем году, например, это "прекратившие молчать", женщины и мужчины, не побоявшиеся разоблачить насильников и нежеланных навязчивых ухажеров, многие из которых уже поплатились карьерой, а иные, возможно, предстанут перед судом.

Заявлю наперед, что я целиком на стороне пострадавших и никоим образом не одобряю тех, кто использует власть и авторитет для извлечения из жизни сексуальных выгод за счет подчиненных и зависимых. И я не собираюсь судить тех, кто наконец, порой десятилетия спустя, выходит из позорной тени, чтобы расквитаться с обидчиком: каждому из нас понятно, что это гораздо проще, когда ты действуешь не в одиночку.

И однако, сомнения остаются – более того, с некоторыми новыми разоблачениями они даже сгущаются. Приведу один пример, потому что он как бы задевает меня лично. Сорок лет назад, в ту пору еще недавний иммигрант и аспирант Мичиганского университета, я, что называется, подсел на еженедельное шоу, которое по субботам транслировало Национальное публичное радио. Шоу называлось Prairie Home Companion, "Домашний спутник в прерии" – бесконечный рассказ в мягком юмористическом стиле о жизни городка потомков скандинавских иммигрантов, перемежаемый музыкальными номерами. Автором и бессменным ведущим на протяжении почти полувека был Гаррисон Кейлор. Многие люди выросли с этим шоу, как если бы оно было реальным жизненным спутником, сохранив любовь к нему надолго, а его автор приобрел огромную популярность. Год назад Кейлор, человек уже в годах, передал шоу преемнику, но продолжал вести газетные колонки.

И вот на днях пришла новость, которую многие из нас узнали из пресс-релиза самого Кейлора. Миннесотское общественное радио, где с самого начала продюсировалось шоу, уволило Кейлора за непоименованные вскрывшиеся нарушения. Более того, повторы прежних передач с участием популярного ведущего намереваются снять с эфира, а само шоу с новым ведущим будет переименовано. Объявление встречено ожидаемыми одобрительными репликами, но также волной возмущения, сопровождаемой отказами слушателей в материальной поддержке редакции – общественное радио в США существует в основном на пожертвования аудитории.

Сам Кейлор дал неоднократные объяснения, в которых выражает свое недоумение. По его словам, он утешал женщину, у которой случилось несчастье, положил ей руку на обнаженную спину и, видя, что ей это не понравилось, извинился. Извинение было принято, но, как видно теперь, не целиком. Версия администрации радио менее подробна: утверждается, что женщина (видимо, речь идет об одной и той же) жаловалась на многократные домогательства со стороны журналиста.

Энтузиазм борьбы за правое дело очень часто заводит за красную черту, за которой справедливость и правосудие кончаются

Поскольку речь идет о версиях противостоящих сторон, нам трудно судить, на чьей стороне правда. Но, даже допуская, что она на стороне администрации, избранная мера наказания, фактическое обречение на забвение полувекового труда кумира нескольких поколений, может показаться чрезмерной. Напомню, что даже вина, доказанная судом, чего в данном случае никак не ожидается, карается в строгом соответствии с законом и прецедентом, а не путем ковровой бомбардировки. Не составит труда перечислить десятки деятелей искусства, науки и философии, чьи неблаговидные поступки явно перевешивают предполагаемые прегрешения Кейлора – значит ли это, что мы должны вычеркнуть их достижения из истории? И как быть с произведениями искусства, поставленными под подозрение иными из ревнителей? На днях в интернете мелькнула петиция с требованием убрать из нью-йоркского музея Metropolitan картину художника Бальтюса, на которой изображена девочка-подросток в "сексуализированной" позе. К счастью, музей ответил мотивированным отказом, но легко догадаться, что следующей на очереди может стать "Лолита" Владимира Набокова.

Но даже это – не главный мотив для обуздания паники, коль скоро мы имеем в виду ныне здравствующих людей. Вспоминаются скандалы в США конца 1980-х годов, когда судьбы многих людей, социальных работников и даже родителей были искалечены исповедями детей о сексуальном насилии, которому они якобы подвергались, на основании "подавленных воспоминаний", которые извлекали из них беспринципные психологи. И хотя за этим последовал неизбежный откат в сторону здравого смысла, слишком многое оказалось непоправимым. Энтузиазм борьбы за правое дело очень часто заводит за красную черту, за которой справедливость и правосудие заканчиваются.

Все мы не ангелы – все мы, в разной пропорции, состоим из света и теней, и наши проступки заслуживают соразмерного наказания. Но попытка радикально расчистить планету под воображаемое стерильное поколение может привести к тому, что на ней останутся только пейзажи.

Алексей Цветков – нью-йоркский публицист и политический комментатор

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