В Петербурге прошли пикеты в защиту Европейского университета

В Санкт-Петербурге пятнадцать бывших студентов Европейского университета вышли в субботу на Невский проспект с плакатами против действий Рособрнадзора, в очередной раз отказавшего вузу в выдаче образовательной лицензии. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Участники акции считают издевательской формулировку одной из причин отказа – якобы "установленный факт предоставления недостоверной информации". Они возмущены также тем, что во дворце Кушелева-Безбородко, где Европейский университет находится уже 23 года, городские власти хотят расположить учебные мастерские для подростков. Станки, которые будут там установлены, повредят уникальным интерьерам дворца, считают участники пикета.

По мнению бывших студентов Европейского университета, вуз становится жертвой бюрократии. Протестующие напомнили, что он подвергается усиленному давлению со стороны различных поверяющих органов с весны 2016 года.