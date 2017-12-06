Рособрнадзор вновь отказал Европейскому университету в лицензии

Рособрнадзор вновь отказался выдать Европейскому университету в Санкт-Петербурге образовательную лицензию, сообщает РИА-Новости со ссылкой на приказ руководителя ведомства Сергея Кравцова.

В начале октября Европейский университет изменил свой статус с вуза на научно-исследовательский институт. В конце сентября Рособрнадзор уже отказывал университету в получении новой образовательной лицензии. От прежней вуз отказался сам, когда проиграл все суды Рособрнадзору, хотя само ведомство признавало, что вуз устранил все его претензии.

Студенты Европейского университета, сотрудники научно-исследовательских институтов, преподаватели и гражданские активисты несколько раз проводили в Петербурге акции с требованием вернуть вузу лицензию и возобновить набор студентов.