В Москве проходит вечер в поддержку Юрия Дмитриева

В Сахаровском центре в Москве в субботу проходит вечер в поддержку главы карельского отделения общества "Мемориал" историка Юрия Дмитриева, который сейчас находится под стражей.

В вечере, как сообщает "Открытая Россия", принимают участие историк Анатолий Разумов, адвокаты Дмитриева, а также деятели культуры - Гарри Бардин, Вероника Долина, Людмила Улицкая, Сергей Гандлевский и другие.

Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографических фотографий его приемной дочери и в совершении развратных действий. Суд идет в закрытом режиме. Сам историк утверждает, что он фотографировал девочку для наблюдения за ее физическим развитием и отчетов перед органами опеки. "Мемориал" признал Дмитриева политзаключенным, утверждая, что уголовное дело в его отношении "имеет политический мотив и нацелено на то, чтобы активист прекратил свою деятельность по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий". В поддержку 61-летнего историка ранее выступали музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев, поэт Лев Рубинштейн, писатель Дмитрий Быков и другие.