Ходорковский: выборы президента будут "псевдовыборами"

Михаил Ходорковский назвал "псевдовыборами" и "путинским договорняком" предстоящие в марте 2018 года выборы президента России. В видеообращении к участникам конференции основанного им движения "Открытая Россия", которая прошла в Москве, Ходорковский отметил, что его оценка выборов не изменится даже в том случае, если будут зарегистрированы кандидатуры Алексея Навального и Ксении Собчак. Этих политиков основатель "Открытой России" назвал "союзниками", однако прямо не призвал делегатов конференции поддержать кого-либо из них. "Невозможно не признавая выборы выборами всерьез говорить о поддержке кандидата на этих псевдовыборах" - сказал Ходорковский. В то же время, он признал, что в связи с проведением выборов "в России появилось окно политических возможностей", которым можно воспользоваться для донесения своей позиции до граждан страны.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на конференции "Открытой России" успели проголосовать о том, какой должна быть предвыборная стратегия движения, ряд сторонников которого работают в штабах Навального и Собчак. Затем в работу конференции вмешалась полиция, - якобы чтобы провести проверку, не связано ли собрание с деятельностью "нежелательной организации". Активистов по одному вызывали на "опрос", а затем препятствовали им вернуться в здание.

"Нежелательной организацией" в России призвана лондонская организация "Открытая Россия", а не одноименное общественно-политическое движение, действующее в России.