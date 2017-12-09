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На конференцию "Открытой России" в Москве пришла полиция

Акция "Открытой России"

На конференцию движения "Открытая Россия" в Москве пришли не менее двадцати сотрудников полиции. Она заявили об анонимном звонке с сообщением о собрании представителей "нежелательной организации".

Полиция на конференции движения "Открытая Россия"
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Полицейские свободно пропускают между помещениями журналистов телеканала РЕН-ТВ. Корреспондент "Радио Свобода" сообщает, что сотрудники правоохранительных органов по очереди приглашают всех присутствующих "для дачи объяснений", после чего выпускают их из здания и войти обратно уже не дают.

В конференции должны были принять участие около ста человек, включая делегатов от регионов. Активисты сообщают, что власти пытались сорвать мероприятие, а нескольких членов "Открытой России" полицейские задержали для бесед и вручили им представления прокуратуры о "нежелательных организациях".

В апреле Генеральная прокуратура России признала "нежелательной" зарегистрированную в Великобритании организацию Otkrytaya Rossiya. Тогда же в офисе одноименного движения "Открытая Россия" в Москве прошли обыски. Позже в Минюсте заявили, что в России нет филиалов "нежелательной" "Открытой России". При этом задержания по соответствующей статье продолжаются.

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