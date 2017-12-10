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Новости других миров. Выпуск 3

Гальшкараптор, графическая реконструкция. Художник Лукас Панзарин

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.
Уильям Гибсон


1. Ученые обнаружили новый (ну как новый, вымерший 71 миллион лет назад) вид динозавра, похожего одновременно на лебедя, рака и щуку. То есть, простите, на лебедя, страуса и щуку. Называется он Halszkaraptor в честь польского палеонтолога Гальшки Осмулской. От лебедя у динозавра изящная шея, от страуса – мощные ноги, а от щуки – плавники и полная пасть острых мелких зубов. Жил этот динозавр в воде и питался рыбой. Размером он был меньше лебедя – примерно с гуся.

2. Северокорейского перебежчика выдали носки. Жители Южной Кореи догадались о том, что солдат, перебежавший границу двух государств 13 ноября под огнем своих сослуживцев, происходит из высокопоставленной семьи, по тому, что на ногах у него были носки вместо обычных для северокорейских солдат портянок. Теперь эти догадки подтвердились — южнокорейское телевидение сообщило, что О Чон Сун является сыном подполковника военной полиции КНДР.

Кондитер Джек Филипс в пекарне Masterpiece Cakeshop в Лейквуде
Кондитер Джек Филипс в пекарне Masterpiece Cakeshop в Лейквуде


3. В Верховном суде США начало слушаться одно из самых важных дел за всю его историю: Кондитерская Masterpiece против Комиссии по гражданским правам Колорадо. В июле 2012 геи Чарли Крейг и Дэвид Маллинс решили заказать торт для своей свадьбы (на тот момент штат Колорадо, где они жили, не признавал однополых браков) у популярного денверского кондитера Джека Филипса, владельца кондитерской Masterpiece. Филипс — глубоко верующий христианин и не делает торты для мероприятий, противоречащих его религиозным убеждениям — празднования Хеллоуина, развода и т.д. и т.п. Отказался он делать и специальный торт для однополой свадьбы, предложив Крейгу и Маллинсу купить у него какой-нибудь из готовых. Диалог продолжался меньше минуты. Пара не стала настаивать и заказала себе торт в другой кондитерской. А потом подала на Филипса жалобу в Комиссию по гражданским правам. Комиссия приказала Филипсу делать свадебные торты для однополых пар и прослушать курс антидискриминационных лекций. Филипс в ответ вовсе перестал делать свадебные торты и обжаловал решение в суде. Теперь это дело дошло до высшей инстанции — Верховного суда США. В нем решается вопрос, что важнее, запрет на дискриминацию или свобода религии и слова.

При чем здесь свобода слова? Американская правовая традиция считает, что Первая поправка защищает не только словесные, но и любые художественные высказывания — будь то танец, картина, скульптура или уникальный торт, а право на высказывание включает в себя и право на отказ от высказывания — никто не должен заставить людей говорить то, чего они говорить не хотят. Вердикт ожидается летом следующего года, и хотя никто не знает, каким он будет, все сходятся на том, что голоса судей разделятся 5 к 4: четверо судей, назначенных Клинтоном и Обамой, поддержат Крейга и Маллинса, четверо судей, назначенных Бушем и Трампом, поддержат Филипса. Неизвестно лишь, на чью сторону встанет назначенный ещё Рональдом Рейганом судья Энтони Кеннеди.

4. Чешские ученые нашли в организме форелей, выловленных поблизости от стоков очистных сооружений, 11 психоактивных веществ, в том числе и высокую концентрацию антидепрессантов. Ученые предполагают, что это может приводить к утратой форелью осторожности по отношению к хищникам и рыбакам. Жареная форель — одно из самых популярных в Чехии блюд, так что это открытие может объяснить и недавнюю утрату осторожности чешскими избирателями.

5. Подростки неспособны отличать важное от неважного. Поэтому они готовы тратить кучу времени и сил на всякую ерунду. Оттуда же и их любовь к опасным поступкам, особенно когда рядом есть зрители. Мы всегда что-то такое подозревали, но теперь наши подозрения подтвердили исследователи из Гарварда. Объясняют они это тем, что регион мозга, связывающий зону, отвечающую за позитивное подкрепление поведения, с зоной, отвечающей за самоконтроль, полностью формируется у человека только к 25 годам.

6. В 2017 году мы постоянно видели, как то один, то другой онлайн-магазин начинает принимать биткоины. Теперь волна, похоже, пошла обратно: крупнейший онлайн-магазин компьютерных игр Steam объявил, что принимать биткоины он больше не будет. Причина — слишком высокая волатильность криптовалюты, курс которой за один день может то вырасти на две тысячи долларов, то упасть на полторы, и комиссия за перевод, которая в связи с ростом курса с начала года повысилась с 20 центов до 20 долларов.

Массовый обряд бракосочетания в Индии
Массовый обряд бракосочетания в Индии

7. В попытке сломать вековые предрассудки индийское правительство с 2013 года финансово поощряет межкастовые браки. С 2013 года за брак с представителями касты неприкасаемых представителям высших каст дарят 250 тысяч рупий (приблизительно $3900). Чтобы претендовать на такой подарок, нужно было иметь годовой доход, не превыщающий 500 тысяч рупий. Помогали субсидии плохо: в Индии, население которой составляет 1,3 миллиарда человек, за год заключается всего 100 подобных смешанных браков. Поэтому ограничение по доходам решили отменить — теперь на 250 тысяч рупий за брак с неприкасаемыми могут претендовать люди с любым доходом. Эксперты говорят, что это вряд ли поможет: раз уж щедрым подарком не удалось стимулировать бедных, то богатых тем более не получится.

8. Что-то знают, похоже, не только японцы, но и китайцы. Китайская правительственная газета посоветовала гражданам, живущим у границы Северной Кореи, начать принимать таблетки с йодом и вообще приготовиться к ядерной катастрофе.

9. Развлечения по-кубански: в Краснодаре аниматор случайно задел руку участника квеста циркулярной пилой и разрезал её до кости. Возбуждено уголовное дело.

10. И, наконец, самая хорошая новость недели: группа датских, чешских и американских ученых открыла, что старое лекарство от алкоголизма лечит рак. Дисульфирам вызывает головную боль, одышку и рвоту в сочетании даже с малыми дозами этанола. Именно им «зашивают» алкоголиков, чтобы привить им отвращение к водке. Первые сообщения о том, что дисульфирам может повышать выживаемость больных раком, появились в 1970-х, но настоящее большое клиническое исследование провели только сейчас. Оказалось, что дисульфирам снижает смертность от рака по крайней мере на треть. Лекарство к тому же оказалось универсальным — оно эффективно против рака груди, рака легких, рака простаты, рака прямой кишки и т. д. Поскольку дисульфирам производится с середины прошлого века, ему уже не требуется сертификация (процесс, обычно занимающий долгие годы) и даже патент на него давно истек, так что производить его может кто угодно. В общем, похоже, сплошные достоинства и только один недостаток — раковым пациентам, принимающим дисульфирам, придется полностью отказаться от алкоголя.

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Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

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