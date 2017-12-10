Новости других миров. Выпуск 3

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон



1. Ученые обнаружили новый (ну как новый, вымерший 71 миллион лет назад) вид динозавра, похожего одновременно на лебедя, рака и щуку. То есть, простите, на лебедя, страуса и щуку. Называется он Halszkaraptor в честь польского палеонтолога Гальшки Осмулской. От лебедя у динозавра изящная шея, от страуса – мощные ноги, а от щуки – плавники и полная пасть острых мелких зубов. Жил этот динозавр в воде и питался рыбой. Размером он был меньше лебедя – примерно с гуся.



2. Северокорейского перебежчика выдали носки. Жители Южной Кореи догадались о том, что солдат, перебежавший границу двух государств 13 ноября под огнем своих сослуживцев, происходит из высокопоставленной семьи, по тому, что на ногах у него были носки вместо обычных для северокорейских солдат портянок. Теперь эти догадки подтвердились — южнокорейское телевидение сообщило, что О Чон Сун является сыном подполковника военной полиции КНДР.



3. В Верховном суде США начало слушаться одно из самых важных дел за всю его историю: Кондитерская Masterpiece против Комиссии по гражданским правам Колорадо. В июле 2012 геи Чарли Крейг и Дэвид Маллинс решили заказать торт для своей свадьбы (на тот момент штат Колорадо, где они жили, не признавал однополых браков) у популярного денверского кондитера Джека Филипса, владельца кондитерской Masterpiece. Филипс — глубоко верующий христианин и не делает торты для мероприятий, противоречащих его религиозным убеждениям — празднования Хеллоуина, развода и т.д. и т.п. Отказался он делать и специальный торт для однополой свадьбы, предложив Крейгу и Маллинсу купить у него какой-нибудь из готовых. Диалог продолжался меньше минуты. Пара не стала настаивать и заказала себе торт в другой кондитерской. А потом подала на Филипса жалобу в Комиссию по гражданским правам. Комиссия приказала Филипсу делать свадебные торты для однополых пар и прослушать курс антидискриминационных лекций. Филипс в ответ вовсе перестал делать свадебные торты и обжаловал решение в суде. Теперь это дело дошло до высшей инстанции — Верховного суда США. В нем решается вопрос, что важнее, запрет на дискриминацию или свобода религии и слова.

При чем здесь свобода слова? Американская правовая традиция считает, что Первая поправка защищает не только словесные, но и любые художественные высказывания — будь то танец, картина, скульптура или уникальный торт, а право на высказывание включает в себя и право на отказ от высказывания — никто не должен заставить людей говорить то, чего они говорить не хотят. Вердикт ожидается летом следующего года, и хотя никто не знает, каким он будет, все сходятся на том, что голоса судей разделятся 5 к 4: четверо судей, назначенных Клинтоном и Обамой, поддержат Крейга и Маллинса, четверо судей, назначенных Бушем и Трампом, поддержат Филипса. Неизвестно лишь, на чью сторону встанет назначенный ещё Рональдом Рейганом судья Энтони Кеннеди.

4. Чешские ученые нашли в организме форелей, выловленных поблизости от стоков очистных сооружений, 11 психоактивных веществ, в том числе и высокую концентрацию антидепрессантов. Ученые предполагают, что это может приводить к утратой форелью осторожности по отношению к хищникам и рыбакам. Жареная форель — одно из самых популярных в Чехии блюд, так что это открытие может объяснить и недавнюю утрату осторожности чешскими избирателями.

5. Подростки неспособны отличать важное от неважного. Поэтому они готовы тратить кучу времени и сил на всякую ерунду. Оттуда же и их любовь к опасным поступкам, особенно когда рядом есть зрители. Мы всегда что-то такое подозревали, но теперь наши подозрения подтвердили исследователи из Гарварда. Объясняют они это тем, что регион мозга, связывающий зону, отвечающую за позитивное подкрепление поведения, с зоной, отвечающей за самоконтроль, полностью формируется у человека только к 25 годам.

6. В 2017 году мы постоянно видели, как то один, то другой онлайн-магазин начинает принимать биткоины. Теперь волна, похоже, пошла обратно: крупнейший онлайн-магазин компьютерных игр Steam объявил, что принимать биткоины он больше не будет. Причина — слишком высокая волатильность криптовалюты, курс которой за один день может то вырасти на две тысячи долларов, то упасть на полторы, и комиссия за перевод, которая в связи с ростом курса с начала года повысилась с 20 центов до 20 долларов.

7. В попытке сломать вековые предрассудки индийское правительство с 2013 года финансово поощряет межкастовые браки. С 2013 года за брак с представителями касты неприкасаемых представителям высших каст дарят 250 тысяч рупий (приблизительно $3900). Чтобы претендовать на такой подарок, нужно было иметь годовой доход, не превыщающий 500 тысяч рупий. Помогали субсидии плохо: в Индии, население которой составляет 1,3 миллиарда человек, за год заключается всего 100 подобных смешанных браков. Поэтому ограничение по доходам решили отменить — теперь на 250 тысяч рупий за брак с неприкасаемыми могут претендовать люди с любым доходом. Эксперты говорят, что это вряд ли поможет: раз уж щедрым подарком не удалось стимулировать бедных, то богатых тем более не получится.

8. Что-то знают, похоже, не только японцы, но и китайцы. Китайская правительственная газета посоветовала гражданам, живущим у границы Северной Кореи, начать принимать таблетки с йодом и вообще приготовиться к ядерной катастрофе.

9. Развлечения по-кубански: в Краснодаре аниматор случайно задел руку участника квеста циркулярной пилой и разрезал её до кости. Возбуждено уголовное дело.



10. И, наконец, самая хорошая новость недели: группа датских, чешских и американских ученых открыла, что старое лекарство от алкоголизма лечит рак. Дисульфирам вызывает головную боль, одышку и рвоту в сочетании даже с малыми дозами этанола. Именно им «зашивают» алкоголиков, чтобы привить им отвращение к водке. Первые сообщения о том, что дисульфирам может повышать выживаемость больных раком, появились в 1970-х, но настоящее большое клиническое исследование провели только сейчас. Оказалось, что дисульфирам снижает смертность от рака по крайней мере на треть. Лекарство к тому же оказалось универсальным — оно эффективно против рака груди, рака легких, рака простаты, рака прямой кишки и т. д. Поскольку дисульфирам производится с середины прошлого века, ему уже не требуется сертификация (процесс, обычно занимающий долгие годы) и даже патент на него давно истек, так что производить его может кто угодно. В общем, похоже, сплошные достоинства и только один недостаток — раковым пациентам, принимающим дисульфирам, придется полностью отказаться от алкоголя.