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Признаки жизни

Пирожки для Собчак

Пирожки для Собчак
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Фильм Андрея Киселева

Новый эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"

Ксения Собчак открыла первый региональный штаб в Ростове-на-Дону 29 ноября и встретилась с погорельцами из сожженного квартала в центре города.

Фильм Андрея Киселева.

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