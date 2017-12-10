Пирожки для Собчак

Новый эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"

Ксения Собчак открыла первый региональный штаб в Ростове-на-Дону 29 ноября и встретилась с погорельцами из сожженного квартала в центре города.

Фильм Андрея Киселева.

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Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube