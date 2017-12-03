Не пытайтесь покинуть Омск

Новый эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"

История двух сестер-школьниц, которые работают в штабе Навального в Омске и помогают готовить его митинг.

Фильм Александра Расторгуева.

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Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube