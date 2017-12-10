Вечер в поддержку Юрия Дмитриева

В Сахаровском центре в Москве 9 декабря прошёл вечер в поддержку главы карельского отделения общества "Мемориал" историка Юрия Дмитриева, который сейчас находится под стражей. Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографических фотографий его приёмной дочери и в совершении развратных действий. Сам историк утверждает, что он фотографировал девочку для наблюдения за её физическим развитием и отчётов перед органами опеки. "Мемориал" признал Дмитриева политзаключенным, утверждая, что уголовное дело в его отношении "имеет политический мотив и нацелено на то, чтобы активист прекратил свою деятельность по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий". В Сахаровском центре выступили деятели культуры Гарри Бардин, Вероника Долина, Людмила Улицкая, Сергей Гандлевский и другие.