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Новости

Под Львовом неизвестные подорвали пассажирский автобус из Польши

Иллюстративное фото

Под Львовом неизвестные взорвали самодельную бомбу рядом с пассажирским автобусом с польскими номерами.

Взрыв произошел вечером 9 декабря, когда автобус стоял на парковке. Была повреждена обшивка, а также боковое стекло автобуса. Внутри транспортного средства в момент взрыва никого не было. Пострадавших нет, сообщил местный депутат Игорь Зинкевич.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал нападение на польский автобус "провокацией", связанной с назначенным на 13 декабря визитом президента Польши Анджея Дуды. "Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент", – заявил Климкин.

Анджей Дуда, как ожидается, 13 декабря встретится в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко.

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