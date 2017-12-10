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Алексей Навальный встретился с жителями Калининграда

Алексей Навальный на встрече со сторонниками (архивное фото)

В Калининграде прошел митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального. В нем участвовали сотни человек. Полиция в происходящее не вмешивалась.​

Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Российские власти заявляют, что оппозиционер не имеет права избираться из-за судимости по делу "Кировлеса". Политик, несмотря на это, продолжает свою предвыборную кампанию.

В ноябре Навальный обратился с жалобой на вынесенный ему приговор в Европейский суд по правам человека.

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