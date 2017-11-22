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Навальный обратился в ЕСПЧ с жалобой на приговор по делу "Кировлеса"

Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный обратился в Европейский суд по правам человеку (ЕСПЧ) с жалобой на повторный обвинительный приговор по делу "Кировлеса". Как сообщил сам Навальный в своем Телеграм-канале, 13 ноября ЕСПЧ принял его жалобу к рассмотрению.

В 2013 году суд приговорил Навального по делу "Кировлеса" к пяти годам условного лишения свободы. ЕСПЧ признал этот приговор незаконным. Дело отправили на новое рассмотрение, однако суд вновь признал оппозиционера виновным в "хищении средств", приговорив его к такому же сроку, что и после первого рассмотрения, – к пяти годам условно.

Именно из-за дела "Кировлеса" Навальный, как утверждают российские власти, якобы не имеет права участвовать в выборах президента в 2018 году. Совет Европы указывает на нарушения в повторном приговоре оппозиционеру и призывает допустить Навального на выборы.

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