Осужденным за взрывы домов в Москве предъявлены новые обвинения

Пожизненно осужденным по делу о взрыве дома в Волгодонске, а также жилых домов в Москве в 1999 году Юсуфу Крымшамхалову и Адаму Деккушеву предъявили новые обвинения. Их заподозрили в нападении на колонну российских военнослужащих в Чечне. Об этом сообщает "Коммерсантъ".



По данным источников издания,о причастности Крымшамхалова и Деккушева к нападению на российских военных в Чечне стало известно в ходе допросов членов "Карачаевского джамаата" на судебном процессе в Грозном. Следователи считают, что Крымшамхалов и Деккушев были боевиками вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, которые 4 октября 1999 года атаковали колонну федеральных войск в районе станицы Червленная в Чечне. Тогда погибли15 военнослужащих, 28 получили ранения.



Крымшамхалову и Деккушеву предъявлены обвинения в участии в незаконном вооруженном формировании и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа,— заявили в управлении Следственного комитета по Чечне.

В результате взрывов жилых домов в Волгодонске, Буйнакске и Москве в 1999 году погибли 307 человек, более 1700 получили ранения. Согласно официальной версии и приговорам судебных органов России, теракты осуществили северокавказские боевики. Вместе с тем российская и мировая общественности продолжают обсуждать версию о причастности к терактам спецслужб России, прежде всего ФСБ.



