WP: КНДР продолжает разработки биологического оружия

Северная Корея продвигается в разработке биологического оружия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведках США и стран Азии, а также военных экспертов.

По информации издания, сейчас Пхеньян создает необходимые механизмы для доработки программы биологического оружия - "от заводов, которые могут тоннами производить микробы; до лабораторий, которые специализируются на генетической модификации". Кроме того, по данным The Washington Post правительство КНДР отправляет северокорейских исследователей за границу для получения новых знаний в области микробиологии.

В 1987 году Северная Корея присоединилась к конвенции ООН о запрете биологического и токсинного оружия. Однако в 2004 году американская разведка предупредила Конгресс США, что Пхеньян продолжает разработку биологического оружия.

The Washington Post, отмечает, что в 2015 году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил биотехнический институт в Пхеньяне. Северокорейские средства массовой информации тогда сообщали, что институт занимается разработкой и производством биологический пестицидов, используемых в сельском хозяйстве. Ряд американских экспертов проанализировали видеокадры с изображениями лабораторий и обнаружили ферментеры для производства живых микробов в промышленных объемах. Другие эксперты при этом отмечают, что изображения имеющегося в институте оборудования не дают оснований судить о том, что КНДР работает именно над биологическим вооружением.

В целом, спецслужбы США и Южной Корее уверены в том, что Пхеньян проводит эксперименты с несколькими штаммами, включая микробы, вызывающие сибирскую язву, оспу и чуму, пишет The Washington Post.

29 ноября стало известно об очередном ракетном испытании, проведенном Северной Кореей. В заявлении Пхеньяна говорится, что ракета называется "Хвасонг-15". Она является самой мощной в своем классе и завершает собой этап разработки ракетных систем в стране. Утверждается, что ракета оснащена "сверхтяжелой боеголовкой", способной поразить всю территорию США. Ким Чен Ын объявил, что страна успешно завершила создание ядерных сил.