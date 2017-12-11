В Москве открыли мемориальную доску Александру Солженицыну

В Москве на Тверской улице открыли мемориальную доску Александру Солженицыну.

Памятный знак установили на стене дома, в котором писатель жил на момент ареста в 1974 году после выхода книги "Архипелаг ГУЛАГ". С 1994 года в этом доме работает Фонд Солженицына, в следующем году – в честь 100-летия со дня рождения писателя – здесь, как ожидается, будет открыт его музей.

Перед открытием мемориальной доски Солженицыну активисты "Революционного коммунистического союза молодежи" (РКСМ) расклеили в Москве листовки с портретом писателя и надписью "Литературных власовцев вон из Москвы!". Наталья Солженицына, вдова писателя, назвала активистов РКСМ "отморозками".

Солженицын умер 3 августа 2008 года в Москве. Первый памятник писателю в России был открыт в 2013 году в Белгороде.

В 2015 году памятник установили во Владивостоке. Через несколько дней местный активист РКСМ повесил на монумент табличку с надписью "Иуда". В 2016 году сторонники "коммунистического союза молодежи" установили чучело с портретом Солженицына у входа в музей истории ГУЛАГа. Активистов не привлекли к ответственности.