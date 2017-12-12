"Одноклассники" заблокировали группу "Открытой России"

Администрация социальной сети "Одноклассники" заблокировала группу "Открытая Россия". Об этом сообщает "Медиазона". Причиной блокировки администрация соцсети называет некое "нарушение регламента". Других разъяснений в пресс-службе "Одноклассников" "Открытой России" не дали.

Накануне Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внес "Открытую Россию" в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. После этого доступ к сайту был заблокирован. Также заблокированы сайты проектов "Открытые выборы", "Открытый университет" и личный сайт основателя движения Михаила Ходорковского.

В ноябре Госдума приняла закон, позволяющий Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры незамедлительно блокировать материалы, изданные и распространяемые иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России. При этом "Открытая Россия" таковой не является. В апреле Генпрокуратура признала "нежелательной" британскую организацию Otkrytaya Rossia.