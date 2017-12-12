Ходорковский назвал блокировку сайтов "уголовным преступлением"

Основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский назвал решение заблокировать сайты его проектов "злоупотреблением служебным положением представителями кремлевской преступной группы, скрывающимися под вывеской Генпрокуратуры России". Это является не только нарушением конституционной нормы о свободе слова, но и уголовным преступлением против порядка управления, считает Ходорковский.

Накануне Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внёс "Открытую Россию" в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. После этого доступ к сайту был заблокирован. Также заблокированы сайты проектов "Открытые выборы", "Открытый университет" и личный сайт основателя движения Михаила Ходорковского.

"Открытая Россия" обжалует решение Роскомнадзора в суде, заявил Ходорковский, а пока редакции продолжат работу и будут публиковать материалы в соцсетях и на его личных доменах. Он также обратился к гражданам России с призывом поддержать заблокированные редакции в социальных сетях подпиской и репостами. Основатель "Открытой России" планирует обратиться за поддержкой и в международные организации.

В ноябре Госдума приняла закон, позволяющий Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры незамедлительно блокировать материалы, изданные и распространяемые иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России. При этом "Открытая Россия" таковой не является. В апреле Генпрокуратура признала "нежелательной" британскую организацию Otkrytaya Rossia.