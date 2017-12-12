Генпрокуратура требует заблокировать сайты "нежелательных организаций"

Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать сайты всех так называемых "нежелательных организаций".

Всего в России признана "нежелательной" деятельность 11 организаций. В их числе "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество" и зарегистрированная в Великобритании организация Otkrytaya Rossia.

В понедельник по закону о "нежелательных организациях" были заблокированы несколько сайтов движения "Открытая Россия". Это произошло несмотря на то, что проект не имеет отношения к одноименной британской организации.

Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский назвал блокировку сайтов его движения "злоупотреблением служебным положением представителями кремлевской преступной группы, скрывающимися под вывеской Генпрокуратуры России".

В ноябре Госдума приняла закон, позволяющий Генеральной прокуратуре блокировать сайты "нежелательных организаций" без решения суда.