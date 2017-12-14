Президентский срок

Каждая прописная истина сомнительна. Земля имеет форму шара? Волга впадает в Каспийское море? У человека две руки и две ноги? Путин останется президентом еще на один срок? Трудно не согласиться с каждым из этих утверждений. Но есть нюанс... Земля – не шар, а неправильный эллипсоид. Система каналов, доставшаяся в наследство от СССР, связывает Волгу с пятью морями. Инвалиды - тоже люди. И с Путиным не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Его нижегородское выдвижение мало кого удивило. Хорошим тоном считался сарказм – мол, тоже мне новость». Все недавние путинские инициативы (от пособий «на первенца» до вывода войск из Сирии) интерпретировались исключительно в предвыборном ключе. Можно подумать, Путину нужны какие-то специальные усилия для того, чтобы опередить Жириновского, Зюганова, Явлинского или Собчак!

Единственное, что для него может стать проблемой – рекордно низкая явка, на которую указывают опросы общественного мнения. Динамика здесь настолько неутешительная, что явка менее 50% вполне может стать реальностью. И никаких эффективных инструментов ее повышения у президентской администрации нет. Турне Алексея Навального по стране, вокруг которого искусственно создается ажиотаж как мобилизующий избирателей фактор, заметно уступает «болотным протестам» 2011-2012 годов. «Умирать под Москвой» по такому незначительному поводу как-то не с руки. Автозавод, принадлежащий Олегу Дерипаске (ГАЗ), не слишком похож на «Уралвагонзавод», а «волонтеры (добровольцы)» - на Общероссийский народный фронт. Да и сама церемония выдвижения получилась какой-то смазанной. Впервые в новейшей (путинской) истории делалось это не на съезде правящей партии. Почему? Может быть, Путин идет на выборы как самовыдвиженец? Нет. Прошла неделя, а пресс-секретарь президента на этот простой вопрос отвечает уклончиво: мол, Путин «еще не решил». И с главой штаба Путин все еще не определился… В общем, если мы суммируем все недоразумения, то придется признать, что истина о новом путинском сроке – не такая уж «прописная», что здесь возможны варианты. Какие?

Начнём с того, что «пособия за первенца» и вывод войск из Сирии – очень сомнительные обещания, если Путин планирует остаться в президентском кресле еще на шесть лет. Но все меняется, если эти обещания считать не увертюрой, а «дембельским аккордом». В конце концов, Путин хозяин своего слова: хочет – дает, хочет – забирает обратно. А что, если у него в планах ремейк ельцинского трюка 1999 года? Это, на первый взгляд, абсурдное предположение не стоит отвергать с порога. Очевидно, что с точки зрения международных отношений Путин токсичен, а пост президента – это, прежде всего, контакты на высшем уровне. Более того, в последние недели уходящего года мы стали свидетелями беспрецедентного давления на Россию сразу по нескольким направлениям: от новых санкций до запрета флага на Олимпиаде. Плюс угрозы лишить России чемпионата мира по футболу. В этом контексте экспромт в Нижнем Новгороде и турне по Ближнему Востоку выглядят как «наш ответ Керзону». Может, это его последнее слово, после которого Путин сойдет с капитанского мостика с высоко поднятой головой? Ведь, строго говоря, Путин еще свою кандидатуру не выдвинул. То, что мы слышали – всего лишь декларация о намерениях…

Через считанные дни мы будем точно знать, в какое море впадает Путин. Не думаю, что это море - Каспийское

Переход Путина на другую работу – тема не новая. В последнее время чаще всего называют Госсовет. Если Путин его возглавит, там, очевидно, возникнет новый центр принятия решений. А значит, неизбежна давно обещанная конституционная реформа. Полномочия следующего президента (вероятнее всего, Медведева) будут существенно урезаны, но именно ему придется оплачивать «векселя», которые Путин сейчас щедро раздает – искать деньги «на первенцев», отдуваться за Сирию, где после вывода российского контингента не исключено обострение ситуации. Но главное, что от преемника потребуется – возвращение России на международную арену…

Такая перспектива только кажется фантастикой. На самом деле, это гораздо более разумное решение, чем еще один президентский срок для Путина. Слишком уж велики потери для российских элит, включая ближайшее путинское окружение. Так или иначе, времени осталось очень мало. Через считанные дни мы будем точно знать, в какое море впадает Путин. Не думаю, что это море - Каспийское.

Владимир Голышев – публицист и драматург

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