Суд признал "законным" штраф Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

Мещанский суд Москвы отклонил жалобу мессенджера Telegram на штраф за отказ предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. Таким образом, решение суда о штрафе вступило в силу, а Роскомнадзор получил право заблокировать доступ к мессенджеру на территории России.

Telegram в октябре оштрафовали на 800 тысяч рублей. Основатель мессенджера Павел Дуров утверждает, что требование ФСБ о предоставлении ключей шифрования противоречит Конституции России, согласно которой каждый гражданин имеет право на тайну переписки.

8 декабря представители Telegram обратились в Верховный суд России с требованием признать требование ФСБ незаконным.