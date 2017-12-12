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Суд признал "законным" штраф Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

Иллюстративное фото

Мещанский суд Москвы отклонил жалобу мессенджера Telegram на штраф за отказ предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. Таким образом, решение суда о штрафе вступило в силу, а Роскомнадзор получил право заблокировать доступ к мессенджеру на территории России.

Telegram в октябре оштрафовали на 800 тысяч рублей. Основатель мессенджера Павел Дуров утверждает, что требование ФСБ о предоставлении ключей шифрования противоречит Конституции России, согласно которой каждый гражданин имеет право на тайну переписки.

8 декабря представители Telegram обратились в Верховный суд России с требованием признать требование ФСБ незаконным.

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