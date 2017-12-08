Telegram оспорил в Верховном суде России приказ ФСБ

Руководство мессенджера Telegram обратилось в Верховный суд России с иском о признании недействительным приказа Федеральной службы безопасности о предоставлении информации для декодирования сообщений. Об этом сообщил адвокат международной организации "Агора" Рамиль Ахметгалиев.

16 октября суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Если решение суда вступит в силу, Роскомнадзор получит право заблокировать Telegram в России. Апелляционная жалоба на это решение сейчас находится в Мещанском суде Москвы. В ходе разбирательства юристы Telegram обнаружили серьезные недочеты в приказе.

Представитель "Агоры" отметил, что ФСБ не имела полномочий принимать такой приказ, потому что он противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан. Кроме того, приказ издан не уполномоченным на то органом. Это прерогатива правительства, и на основании недействующего федерального закона, подчеркнул Ахметгалиев. Изменения, предусмотренные так называемым "законом Яровой", вступили в силу с 20 июля, а приказ ФСБ датирован 19 июля.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что намерен судиться с ФСБ. Дуров утверждает, что требование спецслужб противоречит Конституции России, согласно которой каждый гражданин имеет право на тайну переписки.