Российские дипломаты временно покинули Йемен

Россия приостановила дипломатическое присутствие в Йемене с учетом небезопасной ситуации в столице страны Сане. Посол и часть сотрудников дипломатического представительства будут выполнять свои функции из Эр-Рияда. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает ТАСС.

Ранее российское посольство в Йемене заявило об угрозе безопасности сотрудников, так как авиаудары наносились по объектам вблизи зданий дипмиссии.

С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между признанными международным сообществом властями Йемена и мятежниками-хуситами, которых поддерживали сторонники бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха. Конфликт обострился в 2015 году, когда действующий президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади одобрил введение войск аравийской коалиции в Йемен. В конце ноября хуситы попытались захватить некоторые учреждения, которые контролировали сторонники Салеха. 2 декабря Салех заявил о разрыве отношений с мятежниками, 4 декабря его убили.

Жертвами вооруженного конфликта в Йемене с 2014 года стали около 10 тысяч человек.