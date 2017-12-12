Telegram проиграл ФСБ

Мещанский суд Москвы отклонил жалобу мессенджера Telegram на штраф за отказ предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. Решение суда о штрафе вступило в силу, а Роскомнадзор получил право заблокировать доступ к мессенджеру на территории России. Telegram в октябре оштрафовали на 800 тысяч рублей. Основатель мессенджера Павел Дуров утверждает, что требование ФСБ о предоставлении ключей шифрования противоречит Конституции России. Приказ ФСБ о предоставлении доступа к переписке обжалован также в Верховном суде.