Суд и Конституция. Эфир в 16:05

Бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Мусияка: что происходит с Конституционным судом Украины?
Что происходит с Конституционным судом Украины? Способна ли эта институция содействовать обновлению государства? Собеседник Виталия Портникова — профессор, бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Мусияка. Эфир в 16:05.
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