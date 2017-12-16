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Дороги к свободе

Суд и Конституция. Эфир в 16:05

Бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Мусияка: что происходит с Конституционным судом Украины?

Что происходит с Конституционным судом Украины? Способна ли эта институция содействовать обновлению государства? Собеседник Виталия Портникова — профессор, бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Мусияка. Эфир в 16:05.

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