Власти Москвы назвали провокацией акцию "День свободных выборов"

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Власти Москвы назвали провокацией намерение муниципальных депутатов Красносельского района провести без согласования праздничную акцию "День свободных выборов" 24 декабря. Как заявил радиостанции "Говорит Москва" глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, организаторы культурно-массового мероприятия должны согласовывать его за месяц до даты проведения, и посоветовал депутатам "внимательно" изучать городские законы.
Организаторы акции, в числе которых оппозиционер Илья Яшин, накануне заявили, что она запланирована в формате "праздничного мероприятия" и на неё приглашаются все, "кто желает процветания России и верит в демократические ценности, на которых основана российская Конституция", – написал Яшин в фейсбуке.
Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что проведение акции в формате "праздника" позволяет не согласовывать ее с мэрией. Накануне он призвал своих сторонников прийти на акцию "День свободных выборов" и потребовать допуска всех кандидатов на президентские выборы 2018 года, равных возможностей агитации и честного подсчета голосов. Будет ли в акции участвовать сам Навальный, пока неизвестно.
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