Власти Москвы назвали провокацией акцию "День свободных выборов"

Власти Москвы назвали провокацией намерение муниципальных депутатов Красносельского района провести без согласования праздничную акцию "День свободных выборов" 24 декабря. Как заявил радиостанции "Говорит Москва" глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, организаторы культурно-массового мероприятия должны согласовывать его за месяц до даты проведения, и посоветовал депутатам "внимательно" изучать городские законы.

Организаторы акции, в числе которых оппозиционер Илья Яшин, накануне заявили, что она запланирована в формате "праздничного мероприятия" и на неё приглашаются все, "кто желает процветания России и верит в демократические ценности, на которых основана российская Конституция", – написал Яшин в фейсбуке.

Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что проведение акции в формате "праздника" позволяет не согласовывать ее с мэрией. Накануне он призвал своих сторонников прийти на акцию "День свободных выборов" и потребовать допуска всех кандидатов на президентские выборы 2018 года, равных возможностей агитации и честного подсчета голосов. Будет ли в акции участвовать сам Навальный, пока неизвестно.