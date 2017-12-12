Навальный призвал своих сторонников прийти на "День свободных выборов"

Оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников прийти на акцию "День свободных выборов", запланированную в Москве на 24 декабря.

Организаторами акции выступают муниципальные депутаты Красносельского района, в числе которых оппозиционер Илья Яшин. По его словам, цель мероприятия – информирование жителей города об их избирательных правах в преддверии начала президентской гонки. Акция организована в формате "праздничного мероприятия". "Будем рады видеть на нашем празднике всех, кто желает процветания России и верит в демократические ценности, на которых основана наша Конституция", – написал Яшин в фейсбуке.

Навальный утверждает, что проведение акции в формате "праздника" позволяет не согласовывать её с мэрией. Политик призвал своих сторонников прийти на "День свободных выборов" и потребовать допуска всех кандидатов на президентские выборы 2018 года, равных возможностей агитации и честного подсчета голосов. Будет ли в акции участвовать сам Навальный, пока неизвестно.

Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Российские власти заявляют, что оппозиционер не имеет права избираться из-за судимости по делу "Кировлеса". Политик, несмотря на это, продолжает предвыборную кампанию, однако власти препятствуют проведению встреч Навального с жителями российских регионов.

24 декабря – годовщина одного из самых крупных протестных митингов в современной истории России. В 2011 году в этот день на улицы Москвы с требованием честных выборов вышли более 100 тысяч человек.