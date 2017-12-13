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Сбербанк продал украинскую "дочку" компании олигарха Тигипко

Отделение Сбербанка на Украине

Сбербанк завершил сделку по продаже своей украинской "дочки" VS Bank. Новым владельцем стала компания "ТАС" украинского предпринимателя Сергея Тигипко. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сделку одобрили Антимонопольный комитет Украины, Национальный банк Украины и Европейский центральный банк.

Переговоры о продаже украинской "дочки" Сбербанк вел с конца прошлого года. На это решение, в частности, повлияли акции протеста, в ходе которых были заблокированы входы в отделения Сбербанка на Украине.

16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против дочерних отделений российских государственных банков. Им запрещено выводить деньги из Украины. Санкции связаны с решением Сбербанка обслуживать клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта, выданные на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Донбасса.

Сергей Тигипко был вице-премьером Украины, министром экономики, главой Национального банка. В 2004 году он возглавлял предвыборный штаб Виктора Януковича на выборах президента Украины. По оценкам Forbes, Тигипко занял 11-е место в сотне самых богатых людей Украины.

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