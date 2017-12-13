Сбербанк продал украинскую "дочку" компании олигарха Тигипко

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Сбербанк завершил сделку по продаже своей украинской "дочки" VS Bank. Новым владельцем стала компания "ТАС" украинского предпринимателя Сергея Тигипко. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сделку одобрили Антимонопольный комитет Украины, Национальный банк Украины и Европейский центральный банк.
Переговоры о продаже украинской "дочки" Сбербанк вел с конца прошлого года. На это решение, в частности, повлияли акции протеста, в ходе которых были заблокированы входы в отделения Сбербанка на Украине.
16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против дочерних отделений российских государственных банков. Им запрещено выводить деньги из Украины. Санкции связаны с решением Сбербанка обслуживать клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта, выданные на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Донбасса.
Сергей Тигипко был вице-премьером Украины, министром экономики, главой Национального банка. В 2004 году он возглавлял предвыборный штаб Виктора Януковича на выборах президента Украины. По оценкам Forbes, Тигипко занял 11-е место в сотне самых богатых людей Украины.
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