Суд вынес приговор обвиняемым в захвате заложников в Буденновске

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Рамзану Белялову и Магомеду Маздаеву, которых обвиняют в захвате заложников и организации теракта в Буденновске в 1995 году. Они получили 15 и 13 лет колонии соответственно, передает Интерфакс.

Вину они не признают. Белялов, в частности, утверждает, что в момент нападения находился в другом регионе на строительных работах. Защита будет обжаловать приговор.

Маздаев был задержан в Волгоградской области в декабре 2014 года, Белялов – летом 2015 года в Чечне. В Следственном комитете утверждают, что причастность задержанных к нападению на Буденновск подтверждается видеозаписями, имеющимися в материалах уголовного дела.

14 июня 1995 года около 200 боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватили в Буденновске полторы тысячи заложников и потребовали от российских властей прекратить военные действия в Чечне. 129 человек погибли, более 300 были ранены. К уголовной ответственности по этому делу ранее были привлечены около 30 участников нападения, еще 23 человека находятся в федеральном розыске. Шамиль Басаев был убит в 2006 году.