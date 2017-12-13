Оппозиционер Алексей Навальный представил свою предвыборную программу. В числе ее основных пунктов: двойное увеличение расходов на здравоохранение и образование, минимальная зарплата в 25 тысяч рублей, снижение ипотечной ставки, а также налогов на малый бизнес.

Финансировать эти реформы, по словам Навального, он собирается за счет борьбы с коррупцией и сокращения расходов на чиновников. Расходы на оборону оппозиционер уменьшать не намерен, однако большая часть средств, как он утверждает, пойдет на зарплаты военнослужащим, что, по его мнению, позволит создать контрактную армию.

Кроме этого, Навальный заявляет о необходимости сокращения субсидирования госкорпораций и государственных СМИ. Доходную часть бюджета России оппозиционер предлагает увеличить за счет повышения налогов в газовой отрасли и дивидендов от госкомпаний.

"В этом и есть программа – использовать то, что у нас есть прямо сейчас для того, чтобы стать богаче", – заявил Навальный. Он добавил, что если к этому добавить демонополизацию экономики, снижение административной нагрузки на бизнес, честную судебную систему и "нормальный парламент", Россия получит еще и "существенный экономический рост".

Алексей Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Российские власти заявляют, что оппозиционер не имеет права избираться из-за судимости по делу "Кировлеса". Политик, несмотря на это, продолжает предвыборную кампанию.