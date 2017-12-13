Эпоха реставрации и упадка?

Как меняется сегодня "система Путина"?

Есть ли внутри нее спрос на перемены?

Выдержит ли экономика РФ санкции за милитаризм, агрессию?

Стерпит ли население продолжающееся уничтожение социального государства?

Переживает ли Россия после 2014 года эпоху "Реставрации"?

Почему сегодня нет среды, которая может выдвинуть реформаторов? Почему такая среда была в 90-е гг.?

Возможны ли после марта 2018 года технократические преобразования по рецептам Алексея Кудрина?

Меняют ли выборы 2018 года расстановку сил внутри путинской системы? Каковы роли в этой "игре" Григория Явлинского, Ксении Собчак, Алексея Навального?

В программе "Лицом к событию" 13 декабря в 19:05 обсуждаем с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге, экономистом и политологом Дмитрием Травиным.