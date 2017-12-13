Роскомнадзор пригрозил блокировкой за "нежелательные" материалы

Роскомнадзор предупредил СМИ о возможной блокировке за распространение материалов так называемых "нежелательных организаций". "Если материалы "нежелательной организации" распространяются на стороннем ресурсе, в том числе на сайте сетевого СМИ, Роскомнадзор должен ограничить доступ и к этим ресурсам", – заявили в ведомстве, отметив, что блокировка может последовать после запроса Генеральной прокуратуры России.

Всего в России признана "нежелательной" деятельность 11 организаций. В их числе "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество" и зарегистрированная в Великобритании организация Otkrytaya Rossia. Во вторник Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать сайты всех этих организаций.

Перед этим были заблокированы несколько сайтов российского оппозиционного движения "Открытая Россия". Это произошло несмотря на то, что движение не имеет отношения к одноименной британской организации. 13 декабря Роскомнадзор потребовал в течение суток заблокировать аккаунт "Открытой России" в Твиттере. В ведомстве заявили, что в случае отказа от выполнения этого требования будет заблокирована сама социальная сеть.