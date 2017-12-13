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Роскомнадзор угрожает заблокировать Twitter из-за "Открытой России"

Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский

Роскомнадзор угрожает заблокировать в России Твиттер, если в течение суток из него не будет удален аккаунт "Открытой России". На сайте движения сообщается, что такая информация поступила в письме, направленном представителями сервиса.

В Твиттере заявили, что Роскомнадзор сослался на распоряжение прокуратуры о блокировке ресурсов, содержащих "информацию, распространяемую с нарушением закона". В "Открытой России" настаивают, что ни сайт, ни твиттер движения не содержат противозаконной информации, а также не связаны с зарубежными организациями, которые в России признаны "нежелательными".

В понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внес сайт "Открытой России" в реестр ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

После этого доступ к сайту был заблокирован. Также заблокированы сайты проектов "Открытые выборы", "Открытый университет" и личный сайт основателя движения Михаила Ходорковского. Сам он назвал это решение нарушением конституционной нормы о свободе слова и уголовным преступлением против порядка управления.

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