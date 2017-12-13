Активист SERB получил 7 суток ареста за нападение на "Артдокфест"

В Москве суд арестовал на 7 суток активиста радикального движения SERB Юрия Горошко, который участвовал в срыве показа фильма "Полет пули" на фестивале документального кино "Артдокфест". Горошко признали виновным по статье о "неповиновении полиции". Об этом из зала суда сообщает корреспондент Радио Свобода.

10 декабря активисты SERB ворвались в кинотеатр "Октябрь" в Москве, где проходил показ фильма "Полет пули", посвященного войне в Донбассе, и распылили едкое пахучее вещество. Всего в связи с нападением были задержаны трое активистов SERB.

Во вторник организаторы "Артдокфеста" сообщили об угрозах в их адрес. По словам директора фестиваля, режиссера Виталия Манского, неизвестные звонят в дирекцию "Артдокфеста" и, например, угрожают "вспороть живот и подвесить за ноги". Организаторы фестиваля документального кино обратились с заявлением об угрозах в полицию.