Мэрия и Яшин пожаловались друг на друга из-за "Дня свободных выборов"

Оппозиционер Илья Яшин обратился в прокуратуру Москвы с требованием вынести предостережения городским чиновникам, которые выступили против проведения "Дня свободных выборов". Яшин написал заявление в ответ на такую же жалобу мэрии в адрес самого оппозиционера.

Акция "День свободных выборов" запланирована в Москве на 24 декабря. Ее организаторы – муниципальные депутаты Красносельского района, главой которого является Яшин. Политик отмечает, что акция пройдет в формате "праздничного мероприятия" и поэтому, согласно законодательству, не требует разрешения мэрии.

После того как к участию в акции 24 декабря призвал оппозиционер Алексей Навальный, против мероприятия выступили глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников и зампрефекта Центрального административного округа Сергей Травкин.

Яшин считает высказывания Черникова и Травкина неправомерными. В комментарии для Радио Свобода оппозиционер объяснил заявления чиновников тем, что они "элементарно не знают законы".

24 декабря – годовщина одного из самых крупных протестных митингов в современной истории России. В 2011 году в этот день на улицы Москвы с требованием честных выборов вышли более 100 тысяч человек.