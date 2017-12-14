"Агора" просит ООН поддержать Telegram в споре с Россией

Международная правозащитная группа "Агора" обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам свободы слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию вокруг мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В письме правозащитники просят Кайе рекомендовать правительству России "воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн". По мнению "Агоры", действия российских властей противоречат резолюции ООН о праве на неприкосновенность частной жизни.

12 декабря Мещанский суд Москвы признал законным штраф в 800 тысяч рублей, наложенный на мессенджер Telegram за отказ выполнить требование ФСБ предоставить данные пользователей. Таким образом, Роскомнадзор получил основания для блокировки мессенджера в России. Защита пыталась обжаловать вердикт, но суд апелляцию отклонил.

Правозащитники отмечают, что используемые технологии не позволяют Telegram выполнить требование ФСБ. Ни у кого, включая разработчика и администратора сервиса, нет технической возможности получить или изготовить дубликаты ключей для дешифровки сообщений пользователей, - говорится в письме "Агоры".

Руководство мессенджера Telegram обратилось в Верховный суд России с иском о признании недействительным приказа ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений. "Агора" планирует обжаловать принятые в России решения в отношении Telegram в Европейском суде по правам человека.