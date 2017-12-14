Белый дом и Госдепартамент имеют разные подходы к Северной Корее

"Никаких переговоров с Северной Кореей не будет, пока она не изменит своего поведения на международной арене", заявил в среду представитель Белого дома, поставив под сомнение слова государственного секретаря Рекса Тиллерсона, который предложил Пхеньяну вступить в диалог в любое время и без каких-либо предварительных условий.

Белый дом не стал уточнять, были ли предложения Тиллерсона одобрены президентом. В то же время пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Нойерт сделала в среду заявление, близкое к позиции Белого дома, отметив, что "началу продуктивных переговоров должна предшествовать длительная пауза в ракетно-ядерных мероприятиях КНДР, которой пока нет".

29 ноября стало известно об очередном ракетном испытании, проведенном Северной Кореей. В заявлении Пхеньяна говорится, что ракета является самой мощной в своем классе . Утверждается, что она оснащена "сверхтяжелой боеголовкой", способной поразить всю территорию США. Информацию о новом ракетном испытании КНДР подтвердили южнокорейские военные источники и министерство обороны США.