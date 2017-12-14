"Блеф, чушь и домыслы"

Сегодня в зале, где проходила ежегодная пресс-конференция Путина, собрались 1640 журналистов, и все они пытались привлечь к себе как можно больше внимания.

Konstantin Kalachev

По телевизору показывают костюмированное шоу журналистов перед пресс-конференцией Владимира Путина. Костюм Деда Мороза в наличиии. Не хватает зайчиков и снежинок.

Повеселили комментаторов и загадочные "Водоросли".

Александр Морозов

Владимир Владимирович, несомненно, наслаждается этим "общим видом российской журналистики". Наверное и телезрителю приятно: узнаваемый формат - встреча в аэропорту с плакатиками от турфирм, нищие в подземных переходах... (Татары, водоросли, "подайте на детей"...)

Многие дамы, не сговариваясь, пришли в красном, в том числе Ксения Собчак (представлявшая на пресс-конференции телеканал Дождь) и Татьяна Фельгенгауэр (Эхо Москвы).

Ксения Ларина:

а почему так много женщин в красных платьях? это какой-то флешмоб?)

Владимир Путин на собственную пресс-конференцию почти не опоздал.

Первый же вопрос - от радиостанции "Говорит Москва" - оказался довольно интересным: Путина спросили, зачем он идет на выборы.

Следующий вопрос, заданный LifeNews, был еще интереснее: "Почему нет нормального, влиятельного кандидата от оппозиции? Вам не скучно?" В ответ Путин долго рассказывал о том, как плохо россиянам жилось в 90-е и как хорошо - при нем.

Рассчитывая продолжить тему оппозиции, Путин выбрал из зала девушку с плакатом, на котором, как ему казалось, было написано "Путин бай-бай" - но девушка тут же объяснила, что на самом деле там написано "​Путин бабай", что по-татарски значит "дедушка Путин". Вопрос в итоге оказался об изучении татарского в школах и укрупнении регионов.

Николай Травкин

«Путин - бай-бай», - заметьте, не я это сказал

Alexander Kynev

Лёгким движением губ бабай превращается в байбай. При этом публично прозвучало "дедушка как вас у нас называют". Тема образа будущего тут явно к месту, да

Глеб Павловский

//в Татарии детей пугают дедушкой Путиным"

Elena Rykovtseva

Я думаю эта женщина из Татарстана с плакатом "Путин бабай" нанесла ему тяжелую психическую травму. Три!

- Во-первых сам он прочитал это как "бай-бай".

- Во-вторых, когда она объяснила, что там все ж таки написано "бабай" он не мог не подумать, что это тот самый "ботоксный бабай", которым его дразнят на всех митингах.

- В третьих, когда она перевела ему, что "бабай" - это дедушка, конечно имея в виду ту добрую мысль, что все дети Татарстана любят дедушку Путина, его это уязвило еще больше, потому что зачем же он тогда молодится тем же ботоксом, если он все равно дедушка.

Ну и все. Срезала на взлете.

За этим неловким эпизодом последовало первое с начала пресс-конференции важное заявление: Путин объявил, что на выборы он выдвинется самостоятельно, но имени будущего главы своего штаба пока называть не стал.

Timofey Shevyakov

Самовыдвижение.

Окей, ясно-понятно.

Konstantin Kalachev

Самовыдвижение Путина - дело всенародное!

Кирилл Шулика

То есть никакие партии в принципе не нужны, партийной политики нет. Главные выборы страны по сути пропускает как участник правящая партия. Ни в одной стране мира такого нет, это сюр. То есть лишний раз мы получили подтверждение об искусственности партийной системы.

Да, и что важно. Два кандидата заявили о самовыдвижение и сборе 300 тысяч подписей - Путин и Навальный. Все остальные стремятся найти партию хотя бы из двух человек и собирать 100 тысяч.

Nikolai Rudensky

Андрей Колесников ("Коммерсант"): "Кто будет главой вашего предвыборного штаба, и вообще имеет ли это для вас какое-то значение?"

То есть "...или вы настолько выше всей этой суеты?" Очень хороший вопрос. Вот что значит опыт. #ТВперлы

Дальше Путин, как и обещал в начале, долго пользовался вопросами журналистов, чтобы рассказать, насколько хорошо идут дела в стране: экономика идет в гору, потому что санкции "не повлияли, но все-таки повлияли", майские указы 2012 года "практически выполнены".

Кирилл Шулика

Путин хвалит сейчас майские указы, которые исполнены и вообще все хорошо.

Сейчас я вам расскажу по секрету, что такое майские указы и в каком смысле они исполнены.

1. Ликвидация сельской медицины. Объединение больниц и поликлиник даже в Москве, закрытие роддомов. Снижение доступности медицинской помощи и уже не только на селе.

2. Реформа образования с объединением школ, закрытием сельских школ, милитаризация и клерикализация образования.

З.Ы. Видно, как Путин от всего этого устал. Раньше долго сидел, всех выслушивал, я только удивлялся, а как же можно так ладно президенту, но и всем журналистам в туалет не ходить. А сегодня он требует сдвоенных вопросов. То есть задаст один человек, он в зале ищет плакат с подобной темой. Видимо, чтобы быстрее закончить. И удивительная способность за 40 минут, на девять минут все задержалось, не сказать ничего нового вообще. Ни одной фразы. Кроме как про самовыдвижение и то условно, об этом говорили, и про бабайку.

Федор Крашенинников

Провал "майских указов" настолько очевиден, что даже Путин вынужден оценивать их выполнение как "удовлетворительное".

То есть, 5 лет трезвон про эти указы - а выполнено на троечку по самой оптимистичной оценке.

Это все, что надо знать об обещаниях Путина и управляемости страны.

Konstantin Kalachev

Майские указы реальзуются удовлетворительно. Еще раз проголосуем - качество из исполнения возрастет до хорошо и отлично. #путинпрессконференция

Ни одно долгое выступление Путина еще не обошлось без сомнительного анекдота. На этот раз в ответ на вопрос о том, нужен ли России такой большой военный бюджет, президент рассказал анекдот про мальчика с кортиком.

Большое оживление в Сети вызвал и вопрос о том, почему на пост директора Антидопингового центра был назначен Родченков, человек с сомнительной репутацией - точнее, не столько вопрос, сколько то, кто именно его задал.

Николай Руденский

Вопрос о мошеннике Родченкове задает кристально честный журналист Олег Лурье. #ТВперлы

Константин Эггерт

Самое прикольное на этих пресс-конференциях - это образ катастрофы российской журналистики. Королевство кривых Лурье.

Глеб Павловский

#инфорифмы полицейский осведомитель Лурье доносит на полицейского осведомителя Родченкова о том, что полиция была недостаточно осведомлена

Ответы Путина никого не удивили: недопуск сборной - подкоп под российскую политику, и вообще, нам просто все завидуют.

Константин Калачев:

В теорию заговора Путин верит. Работа у него такая! Отстранение российской сборной от Олимпиады это подкоп под наши суверенные выборы. Теперь понятно.

Михаил Шнейдер

Лидер страны также обратил внимание на странный факт — каким образом Родченкову удавалось перевозить через таможню запрещённые вещества.

— Что ещё более странно для меня — он ведь всю эту гадость таскал через таможню, как его пропускали? — поинтересовался Путин.

После олимпийской темы настал черед поговорить о международной политике. В ответ на вопрос журналиста ABC News, может ли Путин каким-то образом объяснить контакты между высокопоставленными россиянами и администрацией Трампа, президент похвалил Трампа и выразил надежду на улучшение отношений с США, и только после напоминания о сути вопроса ответил, что все это "придумано теми, кто находится в оппозиции к Трампу", и эти люди "обескровливают возможности главы государства".

Николай Руденский

"Мы видим некоторые достижения президента Трампа, несмотря на то что он еще так недолго находится у власти".

Действительно, по его масштабам это какие-то минуты. #ТВперлы

Александр Фельдман

Путин о неладах Трампа: Во всём виновата оппозиция!

Федор Крашенинников

Путин так и верит в Трампа.

Или он его специально топит?

Своей поддержкой он сейчас добьет старика или спровоцирует его на новые санкции.

Очень интересно

Корреспонденту Associated Press, которая спросила, поддержит ли Россия санкции против Северной Кореи, чтобы отогреть отношения с Трампом, Путин ответил: "Интересные вы ребята! Ваши конгрессмены поставили нас в один ряд с Северной Кореей и Ираном, и в то же время вы хотите, чтобы мы вместе с вами решали проблемы с этими странами! Вы вообще нормальные люди?" На вопрос же польского журналиста о причастности России к авиакатастрофе под Смоленском Путин ответил, что подобные вопросы - это "блеф, чушь и домыслы".

Дошел черед и до Украины: корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк спросил, не хочет ли Путин обменять российских пленных на украинцев, сидящих в тюрьме в России. Путин сразу попросил следующий вопрос, но потом все же долго говорил о взаимоотношениях России и Украины - в основном о том, что русские и украинцы друг от друга совсем не отличаются, что вызвало восторг у сидящих в зале. ​ Упомянул Путин и Саакашвили, назвав его "плевком в лицо грузинского и украинского народов".

Один из немногих острых вопросов дня задала Татьяна Фельгенгауэр.

​Александр Фельдман

Офигенная Таня Фельгенгауэр. Убийственный вопрос - и, простите, но это не ответ.

И да, Игорь Иваныч - вне системы. Спецсубъект.

Ксения Ларина

Таня Фельгенгауер задает вопрос. О российском правосудии. Называет имена Олега Навального, Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского. И Сечина.

Это абсолютно бесполезно. Он раздражен и повторяет как попугай: суд решит. Все очень быстро.

А Таня молодец. В Красном платье.

Лавры второй героини дня достались Ксении Собчак: как и ожидалось, она задала свой вопрос ближе к концу пресс-конференции, и касался он в том числе недопуска на выборы Алексея Навального. В ответ Путин сравнил Навального с Саакашвили и сердито заявил, что России не нужен Майдан (потому его и не допускают).

Konstantin Kalachev

Завершить пресс-конференцию по драматургии должна Ксения Собчак, которой даст слово сам президент.

Глеб Павловский

в ответе Собчак Путин впервые признал, что дело Навального липовое - #лишьбынебылоМайдану

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Федор Крашенинников

Все так, как я и писал: миссия Собчак - помочь Путину не говорить о Навальном.

Зачем обсуждать его, его митинги и его программу, если можно сказать:

"я уже ответил на вопрос про оппозицию. Она должна выйти с ясной программой позитивных действий. Вот вы вышли под лозунгом «Против всех». Это что, позитивный лозунг? Вы что предлагаете?"

То есть, оппозиция -это Ксюша, у нее лозунг "против всех".

Опять же характерно, что на вопрос о Навальном он ответил через Украину и Саакашвили. Дедушка так и живет украинской политикой(

Елена Рыковцева

И вот наконец долгожданное.

Владимир Путин лично приглашает "Ксению Анатольевну - кандидата противвсех" задать вопрос.

Ксения Анатольевна спрашивает, почему не регистрируют Навального. Да и у нее у самой проблемы в регионах, добавляет Ксения Анатольевна, элегантно уравнивая себя и Навального.

- Потому что нам тут не нужен свой Саакашвили с майданами, - отрезает Владимир Владимирович.

То есть вот открытым текстом. Даже не ссылаясь, как он любит, на "независимый суд" и "независимый Центризбирком".

Нам (народу) этот не нужен на выборах. Я сказал.

Что делает после такой наглости любой по настоящему оппозиционный кандидат? Ну как минимум (условно) плюет в морду и говорит: ну я знал, что фарс. Но это фарс уже неприкрыто бессовестный. Я ушел на улицу к Навальному. Что делает после такой наглости кремлевский проект? Похвастается, что вот я какой смелый вопрос задал и прекрасно продолжит обслуживать своей персоной его избирательную кампанию.

Сами увидите, какой вариант будет явлен нам в жизни)

Роман Попков

Ну, в общем, пока за всю пресс-конференцию Путину было задано всего два неудобных вопроса: Ксенией Собчак про конкуренцию на выборах и недопуск Навального, и Татьяной Фельгенгауэр про правовую систему (там был интересно именно упоминание Геремеева). То есть, вопрос о Навальном и вопрос (точнее упоминание) о причастности офицеров Кадырова к убийству Немцова.

Фамилию Геремеева в вопросе Татьяны Путин просто проигнорировал - потому что другого выхода у него не было.

На вопрос о Навальном Путин вообще отреагировал настоящей истерикой. Вместо своих привычных заклинаний о "решении суда" и "правовом поле" - какая-то лавина ада про "нового Саакашвили российского издания", про "оккупай Уолл-Стрит", про "Майдан". "Майдан" - это еще одна путинская фобия. Ну то есть вообще эмоционально раскрыл карты и фактически открытым текстом шипел про страх революции и демонтажа своей власти.

Но был и еще один герой дня: мурманский директор рыбокомбината, выдавший себя за журналиста (и искренне в этом признавшийся).

Кирилл Шулика

- Я вас обманул. Я никакой не журналист. Я председатель совета директор Мурманского рыбкомбината.

- Это плохо!

- Я сюда пришел незаконно. делайте со мной что хотите.

(с)

Молодец мужик, не дал мне и другим слушателям уснуть. Хотя я рыбу не ем, но мужику счастья и здоровья.

Александр Кынев

Героический прорыв директора рыбокомбината под видом журналиста. Спецслужбы не знали? Не верю или плохие спецслужбы. Директор будет баллотироваться куда то теперь?

Глеб Павловский

«Рыба национальное достояние, которому должно соответствовать населения». Это вопрос!

Станислав Кучер

Самое яркое событие этой пресс-конференции - не вопросы Фельгенгауэр, Собчак, или Цымбалюка. Главная, а, точнее, единственная реальная диверсия - это выступление директора рыбного комбината из Мурманска. То есть три часа президент рассказывает о том, что ручное управление - это сильно преувеличенный миф, что правительство работает в целом успешно, что в экономике и системе госуправления все здорово и будет только лучше. И тут встает мужик, долго, убедительно, с настоящими слезами на глазах объясняет, почему в рыбной отрасли творится полный беспредел, из-за чего в Мурманске рыба стоит не дешевле курицы, а потом честно признается, что он специально всех обманул и прикинулся журналистом - потому что другого способа донести до "царя" реальное положение дел нет. Это про куда более серьезные вещи, чем работу организаторов шоу или ФСО.

По-моему, ни те, кто в зале, ни сам мужик, ни даже Путин так до сих пор и не поняли, что там на самом деле произошло. Сам факт этого выступления - лучший диагноз и приговор системе.

В общем, ничего такого, чего россияне и так не знали бы.

Victoria Ivleva

ГОДОЖДАННАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Ну и чо, рассказал он вам всем, как мы хорошо живем, несмотря на то, что кое-где у нас еще порой как говорицца сами понимаете, и при этом страна поголовно окружена врагами, еще поголовнее чем раньше?

А анекдотик сальненький запулил?

И не надоело слушать-то?

Катерина Гордеева

Старого пса, как известно, новым фокусам не научишь.

Иными словами, в этот раз я пас, Владимир Владимирович. Не могу больше.

​Алина Витухновская

Я слышу голос старого, неуверенного в себе человека, в нём уже какое-то опасливое брюзжащее дрожание, как если бы некая болотистая почва уходила у него из-под ног. Взгляд его по-рыбьи мутнеет, рассеивается и устремлен не то вдаль, не то в себя, не то в брежневскую какую-то навь, кошмарную зыбкость.

Не случайно в период полного распада системы власть персонифицирована именно таким человеком. Это говорящий символизм!

Экранная рябь будто бы вплелась в его разрозненные шизофазические мысли, скачущие от проблем очередей в детские сады прямо к арктическому шельфу. Речь разбавляется анекдотом - диагнозом и советчины, и смысловой потерянности в том числе.

Аркадий Бабченко

В общем, вот тебе, друг, мой совет. Как только наткнешься глазами на словосочетание "пресс-конференция Путина", тут же закрывай свой Фейсбук, выключай свой телевизор, откладывай свой смартфон - и беги. Беги в магазин. Бери там хорошего пива. И пей.