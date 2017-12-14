Путин о вмешательстве в выборы в США: "Это все придумано!"

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции рассказал о достижениях президента США Дональда Трампа. В частности, по словам Путина, лидер Соединенных Штатов добился доверия инвесторов к американской экономике.

Улучшить отношения между Россией и США, по мнению российского лидера, Трамп пока не может из-за "известных ограничений". О чем именно идет речь, президент не уточнил. На вопрос о вмешательстве Кремля в выборы президента США в 2016 году Путин заявил: "Это все придумано!"

В США продолжается расследование вероятного вмешательства Кремля в президентские выборы, на которых победил Трамп. Сам президент Соединенных Штатов ранее заявлял, что он склонен доверять словам Путина о непричастности Москвы к его избранию.

Радио Свобода ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.