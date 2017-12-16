Гражданин Российской Федерации. Николай Сванидзе. Эфир в 18:05

В гостях у Леонида Велехова журналист, историк Николай Сванидзе
В студии нового выпуска "Культа личности" журналист Николай Сванидзе. Автор и ведущий - Леонид Велехов.
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