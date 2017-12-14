"Нас вышвырнули на улицу"

1337 сотрудников "ВИМ-Авиа" ждут погашения задолженностей по зарплате. Общий долг перед персоналом превысил 443 миллиона рублей. При этом авиакомпания не может начать выплаты, пока не расплатится с налоговой службоый, которой должна ещё 500 миллионов рублей. Большинство сотрудников до сих пор остаются в штате (банкротство не объявлено) и не получают зарплату с июля. Совладелец ВИМ-Авиа Рашид Мурсекаев, обвиняемый следствием в злоупотреблении полномочиями, арестован заочно. Работники компании утверждают, что ему дали возможность скрыться за границей. 14 декабря они обратились за помощью в московский комитет КПРФ. В конце сентября компания "ВИМ-Авиа" объявила об отмене всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем. Общий объем задолженности перевозчика оценивался в семь миллиардов рублей. Правительство России распорядилось выделить из резервного фонда почти сто миллионов рублей для обслуживания самолетов компании, более сорока тысяч пассажиров которой не могли вернуться в Россию.