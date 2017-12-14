Здоровье активистов, задержанных в ноябре в Крыму, ухудшилось

Жизням активистов Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха, задержанных в Симферополе в конце ноября, угрожает опасность, заявил в интервью порталу "Крым.Реалии" один из лидеров крымско-татарского движения Нариман Джелялов.

В ночь на четверг Дегерменджи поместили в реанимацию, а до этого он несколько дней жаловался на плохое самочувствие. Общественная организация Крым SOS сообщает, что активист находится в больнице без сознания, но наручники с него так и не сняли.

Нариман Джелялов подчеркнул, что здоровье Чапуха также вызывает опасения. Действия российских властей он назвал "покушением на убийство" активистов.

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха и еще нескольких активистов 23 ноября. Тогда в результате действий полиции умерла находившаяся вместе с ними в кафе 82-летняя Веджие Кашка – одна из старейших крымских активисток. По данным Радио Свобода, поводом для задержания стало заявление, которое на Кашка написал друг ее внучки Юсуф Айтан.

В домах у активистов прошли обыски, а их самих поместили в следственный изолятор, предъявив обвинения в вымогательстве.