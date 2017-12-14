Задержан отец подозреваемых в подготовке теракта в метро Петербурга

Российские спецслужбы задержали отца братьев Аброра и Акрама Азимовых, которых обвиняют в подготовке апрельского теракта в петербургском метро. Об этом у себя в Фейсбуке сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

В полиции заявили, что Ахрал Азимов доставлен в суд, но не уточнили, в какой именно. Достоверных данных о его местонахождении нет. Дмитрий Динзе считает, что отец братьев Азимовых мог оказаться в "тайной тюрьме ФСБ", о которой ранее рассказывали его сыновья.

Адвокат подчеркивает, что следствие неоднократно понуждало Ахрала Азимова отказаться от сотрудничества с ним и Ольгой Динзе, которые представляют интересы Аброра и Акрама Азимовых.

3 апреля в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 16 человек, около 50 были ранены. Следствие считает организаторами теракта братьев Аброра и Акрама Азимовых. 19 апреля ФСБ опубликовала видео задержания Акрама Азимова в Москве. Мать обвиняемого назвала запись "постановкой" и заявила, что за несколько дней до этого ее сына вывезли из частной больницы в Оше сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, которые передали его российским спецслужбам.

В конце июля обвиняемые пожаловались на пытки в "секретной тюрьме ФСБ". Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что после этого сотрудники ФСБ заставили Аброра Азимова отказаться от заявления о пытках под угрозой "физической расправы над ним и его родственниками".