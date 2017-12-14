Правозащитника Игоря Нагавкина избили в Мосгорсуде

Руководителя волгоградского отделения движения "За права человека" Игоря Нагавкина, арестованного по обвинению в краже, избили в здании Мосгорсуда. Об этом в четверг вечером сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Представители движения "За права человека" заявили, что в избиении участвовали конвоиры.

Игоря Нагавкина задержали 29 сентября прошлого года в городе Калач-на-Дону. Его обвиняют в краже ювелирных украшений. Правозащитники связывают эти обвинения с его профессиональной деятельностью: Нагавкин расследовал возможные связи местных правоохранительных органов с наркоторговлей.

По словам лидера движения "За права человека" Льва Пономарева, Нагавкин был заметным общественным деятелем в таком маленьком городе, как Калач-на-Дону. У него был конфликт с мэром города, с начальником ГИБДД и прокуратурой.