В Бухаресте прощаются с бывшим королем Румынии Михаем I

В Бухаресте тысячи румын пришли отдать последнюю дань уважения бывшему королю Михаю I, который умер на прошлой неделе в возрасте 96 лет. Перед гробом, установленном в Королевском дворце в Бухаресте, прошли люди разных возрастов, по нескольку часов простоявшие в очереди. Гроб был покрыт специальным покрывалом тканью с королевским гербом.

Михай I был одним из последних лидеров Второй мировой войны и скончался в Швейцарии после тяжелой лейкемии 5 декабря.

Одна из участниц церемонии прощания Мариана Больч рассказала корреспонденту Франс-пресс, что проехала 230 километров от юго-восточного города Констанца, чтобы попрощаться с "любимым королем". Теодор Бану сказал, что прожил все свое детство в здании рядом с Королевским дворцом. "Когда я ходил в школу, встречал короля много раз. Мне это очень нравилось", - сказал Бану со слезами на глазах. "Я особенно ценила его скромность, его благородство ... и особенно его необычайный патриотизм", - сказала 50-летняя Андрея Илеана, стоявшая в очереди прощающихся с большим букетом цветов в руках.

После смерти короля дворец в Бухаресте - теперь дом-музей - стал местом паломничества для многих румын.

Тело короля Михая I было доставлено из Швейцарии на этой неделе и будет захоронено во время грандиозных государственных похорон в субботу.

Михай, потомок династии Гогенцоллернов, правил Румынией дважды, с 1927 по 1930 год, а затем с 1940 по 1947 год. В 1944 году он возглавил переворот, который отстранил союзника Гитлера маршала Иона Антонеску и добился того, что Бухарест присоединился к Антигитлеровской коалиции. Послевоенное коммунистическое правительство в Румынии положило конец монархии и Михай был вынужден отречься от престола и отправиться в изгнание в декабре 1947 года. Лишенный гражданства, он, в конце концов, поселился в Швейцарии, где вел скромную жизнь и работа механиком и фермером. Михай I смог вернуться в Румынию в 2002 году. Он был сам молодым кавалером советского ордена Победы.