Страны ЕС не договорились о квотах на расселение мигрантов

Страны Евросоюза не смогли договориться о квотах на расселение мигрантов. Как заявила после переговоров канцлер Германии Ангела Меркель, для решения этого вопроса ещё предстоит "много работы".

По данным Еврокомиссии, из 160 тысяч мигрантов, которые прибыли в Италию и Грецию с 2015 года, между странами ЕС удалось распределить лишь 32 тысячи. В прошлом году европейские пограничники зафиксировали почти два миллиона случаев нелегального пересечения внешних границ ЕС.

Первый день саммита Евросоюза завершился без итогового заявления. Официальные итоги дискуссии по миграции подведут на пресс-конференции в пятницу. Во второй день саммита лидеры стран ЕС будут обсуждать будущее еврозоны и результаты переговоров по Брекситу.

7 декабря Европейская комиссия подала иск в суд Евросоюза против Венгрии, Польши и Чехии. Эти страны отказываются принимать беженцев по квотам, утвержденным ЕС два года назад. Европейский суд может оштрафовать государства и обязать их выполнять соглашение.

В поддержку распределения беженцев выступали, в частности, Германия, Франция и Швеция. Согласно программе обязательных квот, государства-члены ЕС должны принять 120 тысяч мигрантов, которые прибыли в Грецию и Италию.