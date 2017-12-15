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Общество

Алексей Улюкаев в ожидании расплаты

Алексей Улюкаев в ожидании расплаты
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Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря выносит приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. 61-летнего чиновника обвиняют во взяточничестве. По версии обвинения, он вымогал два миллиона долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительную оценку сделки по приватизации компании "Башнефть". Прокуроры попросили для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима. Бывший министр вину не признал и в течение всего процесса говорил, что уголовное дело – провокация со стороны ФСБ и Игоря Сечина. Сечин – ключевой свидетель процесса – в суд так и не явился.

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