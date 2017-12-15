В Одесской области для обмена освободили 8 заключенных

Россиянина Евгения Мефёдова, освобожденного накануне из-под стражи в зале суда по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, готовят к обмену. Об этом в пятницу рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Одесской области Инна Верба в эфире канала "112 Украина". Она подчеркнула, что раскрывать подробности и дату обмена она не уполномочена, передает "Украинская правда".



Представитель Одесской прокуратуры также сообщила, что за последние несколько дней в зале суда были освобождены 8 человек, которые являются восемь человек, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми в преступлениях против национальной безопасности, территориальной целостности и общественной безопасности. Они, по её словам, будут обменяны на украинских военнослужащих, находящихся в плену у пророссийских сепаратистов на востоке Украины.





2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами, жертвами которых стали 48 человек.Большая часть из них погибла во время пожара в Доме профсоюзов. Следствие по этому делу не окончено.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в минской контактной группе и собеседников в российских дипломатических кругах сообщили, что обмен пленными между Киевом и сепаратистами Донбасса должен состояться до 25 декабря. Киев готов передать "ДНР" и "ЛНР" 306 человек в обмен на 74 пленных.

По данным украинской стороны, самопровозглашенные республики удерживают не менее 144 граждан Украины.